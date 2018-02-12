«Солдат года» - один из пяти претендентов

На старте новая неделя, а значит новые планы, а также проблемы и пути их решения обсуждали сегодня на традиционном аппаратном совещании в администрации ЗАТО Александровск.

К новостям спорта. Самое массовое по числу участников и по охвату городов событие – «Лыжня России» состоялась и в большом ЗАТО. В Гаджиево на старт вышло более 260 лыжников.

Успехи в боевой и строевой подготовке. Что ещё нужно, чтобы стать «Солдатом года». Конкурс военнослужащих по призыву состоялся в Полярном. За почётное звание боролись пять соискателей, представителей частей и соединений муниципального образования.

Завтра в Снежногорске пройдёт «День донора». С 9 до 12 часов будет работать передвижная станция переливания крови

Благоустройство глазами детей. Юных александровцев приглашают принять участие в конкурсе детского рисунка в рамках приоритетного президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Учитель – не профессия, а призвание. В ЗАТО Александровск продолжается борьба за титул «Учителя года». В течение прошлой недели конкурсанты проводили открытые занятия в школах и детских садах.

Семейное творчество активно развивается в Заполярье и пользуется поддержкой губернатора региона. Клубы работают почти в каждом городе: дружат домами, ездят друг к другу в гости. Большое ЗАТО - не исключение. Семейные объединения Снежногорска и Полярного стали призёрами областного конкурса «В гостях у Гименея».