Состоялся фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте»

Основные направления работы и отчёты по прежним поручениям, как и прежде, составили повестку дня еженедельного аппаратного совещания в администрации ЗАТО Александровск.

По следам знаменитых земляков. Полярный с дружеским визитом посетили музейные работники из подмосковного Зарайска, родного города Виктора Леонова. В городе воинской славы имя легендарного разведчика дважды Героя Советского Союза носят спортивная школа, судно связи Северного флота. Кроме того, Виктор Николаевич – почётный гражданин Полярного.

Полсотни концертных номеров, почти сотню участников собрал традиционный фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте». Нынешний, уже 17-й фестиваль, состоялся в столице подводных сил.

Посвящение в пешеходы прошло на прошлой неделе в Гаджиево. Церемония посвящения была организована для первоклассников школы № 279 сотрудниками Госавтоинспекции.

Совсем скоро столица подводных сил отметит своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.