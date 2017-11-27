Сотрудники снежногорской библиотеки «Мир детства» провели акцию «Ты рождён читателем»

Открыло очередную рабочую неделю в большом ЗАТО традиционное аппаратное совещание в администрации муниципалитета. Вопросы на контроле, проблемы и планы на перспективу, как и прежде, были в центре внимания чиновников.

Продолжается осенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Призывная кампания проходит под контролем надзорных органов.

Любовь к чтению нужно прививать с колыбели, в этом уверены сотрудники снежногорской библиотеки «Мир детства». В преддверии Дня матери в родильном отделении состоялась традиционная акция «Ты рождён читателем».

Минувшие выходные в большом ЗАТО прошли под знаком самого тёплого и приятного праздника Международного дня матери. На главных сценах городских сценах звучали поздравления любимым стихи и песни. «Милее нет на свете слова «Мама!» - творческий подарок приготовили самодеятельные таланты посёлка Оленья Губа.