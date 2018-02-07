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АТВ ЗАТО Александровск07.02.18 20:30

Совет депутатов хочет обеспечить комфортные условия работы для контрольно-счётной палата ЗАТО

8 февраля в Полярном состоится заседание городского Совета депутатов, на котором будут рассматривать вопрос, касающийся работы сотрудников контрольно-счётной палаты. Теперь, по предложению главы муниципального образования, на каждом подконтрольном предприятии должен быть организован отдельный кабинет для проверяющих со всеми удобствами. Сколько на это придётся потратить денег, и где в бюджете изыскать такую возможность?! Обо всем по порядку разбирались журналисты «АТВ Александровск».

Вопрос по работе контрольно-счётной палаты Совета депутатов ЗАТО Александровск в повестке дня не единственный, депутаты муниципалитета обсудят и множество других вопросов. Накануне состоялось  предварительное заседание постоянной комиссии по законодательству, где был рассмотрен ещё ряд вопросов для включение в повестку дня.

На территории ЗАТО продолжается реализация федеральной программы по переселению граждан в другие регионы. В прошлом году на эти цели из федеральной казны  было выделено более 90 млн рублей. Это позволило обеспечить жилищными сертификатами 55 семей.

Благоустройство дворов и городов в руках горожан. На территории большого ЗАТО реализуется приоритетный президентский проект «Формирование комфортной городской среды», который предполагает благоустройство придомовых территорий в каждом округе. В этом году выбирать такой объект будут путем голосования. Выступить с инициативой благоустройства могут и сами жители городов ЗАТО.

До весны осталось совсем немного времени, а у врачей работы уже прибавилось. По данным статистики, количество пациентов с гриппом и ОРВИ начинает расти. Что делать, чтобы не заболеть, и как правильно провести профилактику инфекционных заболеваний, рассказывают журналисты  редакции «АТВ Александровск».

 

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MotoRin
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