СПЕЦРЕПОРТАЖ: Большое ЗАТО подводит итоги прошедшего учебного года

В образовательных учреждениях большого ЗАТО закончились занятия. Школяры отправились на каникулы набираться сил. Педагогам можно перевести дух, а руководству подвести итоги и верстать планы на следующий учебный период. Как раз об итогах 2016-2017 учебного года журналисты «АТВ ЗАТО Александровск» ведут разговор с начальником управления образования ЗАТО Александровск Галиной Чебелевой.

- Минувший год был отмечен знаковым событием. В структуре управления образования появилось новое учреждение. 26 декабря в столице подводных сил начал работу детский сад «Семицветик», - отмечает Галина Чебелева, начальник управления образования ЗАТО Александровск...