АТВ ЗАТО Александровск07.06.17 18:00
СПЕЦРЕПОРТАЖ: Большое ЗАТО подводит итоги прошедшего учебного года
В образовательных учреждениях большого ЗАТО закончились занятия. Школяры отправились на каникулы набираться сил. Педагогам можно перевести дух, а руководству подвести итоги и верстать планы на следующий учебный период. Как раз об итогах 2016-2017 учебного года журналисты «АТВ ЗАТО Александровск» ведут разговор с начальником управления образования ЗАТО Александровск Галиной Чебелевой.
- Минувший год был отмечен знаковым событием. В структуре управления образования появилось новое учреждение. 26 декабря в столице подводных сил начал работу детский сад «Семицветик», - отмечает Галина Чебелева, начальник управления образования ЗАТО Александровск...
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 625 человек
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Департамент». Художественный сериал, 15 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЯнварскую 5-тысячную прибавку к пенсии старики уже проелиВ Мурманской области спрос на микрозаймы вырос в 2,7 раза-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 9 копеек, евро - почти на 7 копеекМировые цены на нефть разворачивают курс валют-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 июняЭнергетики в центре Мурманска ночью проведут замену теплосетей-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг