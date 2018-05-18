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АТВ ЗАТО Александровск18.05.18 20:30

Столица подводных сил борется с коммунальными бедами

Коммунальный рейд по пятницам. В центре внимания проблемные места столицы подводных сил: забитые ливнёвки, текущий колодец и злополучная лужа у дома № 111.

Корректировке Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020года  и плановый период до 2025 года было посвящено выездное совещание в Александровске с участием представителей региональных министерств, областных парламентариев.

За последние годы офисы «Мои документы» стали наиболее посещаемыми учреждениями. В перечне услуг Многофункционального центра более 200 наименований. Список расширяется.

Инициативу – в жизнь! Александровск входит в активную фазу реализации Программы инициативного бюджетирования. ЗАТО оказалось в числе муниципалитетов, которые получат субсидию из областного бюджета на проект благоустройства. Всего в 2018 году в  Мурманской области будет реализовано 37 проектов.

За минувшую неделю сотрудниками Госавтинспекции выявлено 211 нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами. Зарегистрировано 7 ДТП с материальным ущербом, в которых автомобили получили механические повреждения.

Не пришлось сидеть без дела и огнеборцам. 13 мая вечером на пункт связи пожарной части № 4 поступило сообщение о пожаре в квартире в Снежногорске, на улице Флотской, 15. На место пожара были направлены дежурные караулы сразу трёх частей.

У огнеборцев начинается горячий сезон. Снег сошёл, на сопках прошлогодняя высохшая трава. Брошенный окурок, непотушенный костёр или детская шалость с огнём могут стать причинами большого пожара.

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