Аппаратное совещание в администрации большого ЗАТО по традиции открыло очередную рабочую неделю. На повестке дня, как и прежде, вопросы на контроле и планы на перспективу.

Квартирный вопрос, доставшийся по наследству с времён СССР, испортивший москвичей, актуален до сих пор для всех регионов и муниципалитетов страны. Стоит он и в ЗАТО Александровск. Власти изыскивают способы решения застаревшей проблемы.

Дорогами войны удалось пройти воспитанникам последней смены городского детского лагеря. Экскурсию по местам боёв для ребят провёл главный поисковик Мурманской области.

В ЗАТО Александровск уже много лет существует традиция чествовать долгожителей, ветеранов. 18 августа поздравления по случаю 90-летия принимала жительница столицы подводных сил Анна Николаевна Смолина. Юбилярше преподнесли цветы и подарки, прозвучали слова поздравления от главы государства.

Сегодня на Северном флоте отмечаются сразу две памятные даты. 21 августа исполняется 115 лет со дня рождения Ивана Колышкина, командира дивизиона, затем бригады подводных лодок Северного флота в годы войны) и 110 лет со дня рождения Николая Лунина (в годы войны – командира «Щ-421» и легендарной, «К-21».

Столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие. Программа торжеств намечена на сентябрь, но мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят уже с начала года. Не остался в стороне и коллектив канала «АТВ ЗАТО Александровск», подготовивший в рубрике «Признание в любви родному городу» репортаж о гаджиевцах.