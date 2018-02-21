Студенты МАГУ собираются добавить комфорта жителям ЗАТО

Подарок к празднику получили военнослужащие ЗАТО Александровск. Северное подразделение Жилдепартамента Министерства Обороны оформило и вручило первые сертификаты на жилищную субсидию. Всего на реализацию программы обеспечения жильём в наступившем году предусмотрено более 3 млрд рублей.

Комфортная среда – взгляд молодых дизайнеров арктического университета. Студенты и аспиранты МАГУ готовы принять участие в создании дизайн-проектов благоустройства городов большого ЗАТО. На днях они побывали в Александровске, провели осмотр площадок на местности.

Заполярье - съёмочная площадка. 130 картин были сняты на Кольском полуострове. В том числе и в Екатерининской гавани. Обо всём этом рассказывается в книге известного журналиста, писателя, сотрудника Государственного архива Мурманской области Дмитрия Ермолаева. Презентация издания состоялась в полярнинском музее. Представил необычное издание автор.

Зимняя дорога не прощает ошибок и лихачества. В преддверии долгих выходных автоинспекторы в очередной раз призывают водителей быть внимательными и взаимовежливыми.