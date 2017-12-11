Судоремонтное предприятие «Нерпа» засветилось в Санкт-Петербурге

Традиционное аппаратное совещание открыло очередную рабочую неделю в Александровске. Вопросы на контроле, проблемы и планы на перспективу. Повестка дня стандартная, хотя и приближается Новый год.

Осень этого года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Сергей Звеков, государственный инспектор по пожарному надзору Специального управления ФПС № 48, рассказывает об основных требованиях новых Правил.

Судоремонтное предприятие «Нерпа» было представлено в Санкт-Петербурге. Экспозиция предприятия украсила программу торжеств по случаю 20-летия музея подводного плавания имени Александра Маринеско.

Петербургское ЦКБ «Рубин» сдало Фонду перспективных исследований, заказчику, проекты беспилотных подводных комплексов для освоения Арктики. Возможно, в скором времени в регионе будут востребованы специалисты по подводной робототехнике. Направление будет представлено на выставке научно-технического творчества «Молодые инженеры Мурманска-2017».

Готовим ребёнка в школу. До первого сентября ещё далеко, но родители будущих первоклассников уже сейчас озабочены этим вопросом. Наводят справки, в какую школу лучше пойти, к какому педагогу. Что должен знать и уметь будущий первоклассник, на что нужно обратить особое внимание родителям. Сегодня редакция «АТВ ЗАТО Александровск» продолжает серию сюжетов, посвящённых этой теме.