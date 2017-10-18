Светись в ночи, пешеход!

Текущие проблемы и задачи ЖКХ обсудили на еженедельном коммунальном совещании в администрации муниципалитета.

Стань заметным на дороге! Темнеет быстро, не за горами и полярная ночь. При ограниченной видимости водителю бывает трудно заметить на дороге пешехода. Задуматься об этом ещё раз предлагают госавтоинспекторы.

Артисты полярнинских театров «Мотес», «Софитум» и студии «Балаганчик» покоряли строгое жюри и мончегорского зрителя. Город металлургов стал площадкой десятого открытого регионального фестиваля молодёжного творчества «ТРАССА».

Полярнинский городской центр культуры «Север» готовится отметить своё 20-летие. Сегодня в эфире АТВ ЗАТО Александровск» сотрудники учреждения ещё раз вспомнят, как всё начиналось.