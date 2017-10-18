АТВ ЗАТО Александровск18.10.17 18:00
Светись в ночи, пешеход!
Текущие проблемы и задачи ЖКХ обсудили на еженедельном коммунальном совещании в администрации муниципалитета.
Стань заметным на дороге! Темнеет быстро, не за горами и полярная ночь. При ограниченной видимости водителю бывает трудно заметить на дороге пешехода. Задуматься об этом ещё раз предлагают госавтоинспекторы.
Артисты полярнинских театров «Мотес», «Софитум» и студии «Балаганчик» покоряли строгое жюри и мончегорского зрителя. Город металлургов стал площадкой десятого открытого регионального фестиваля молодёжного творчества «ТРАССА».
Полярнинский городской центр культуры «Север» готовится отметить своё 20-летие. Сегодня в эфире АТВ ЗАТО Александровск» сотрудники учреждения ещё раз вспомнят, как всё начиналось.
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-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 447 человек
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Последние комментарии
Валерий.
18.10.17 17:22
Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили
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Иванов Сергей
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Вопреки мнению Арктик ТВ Во-первых у СПК РК "Северная звезда"ни одного кредита. Во-вторых у СПК РК Северная звезда" - 3 (три) судна, в-третьих рыбофабрика в селе Белокаменка. количество работающих - 1
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