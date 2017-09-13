Тепло пошло в квартиры большого ЗАТО

В начале выпуска - о хорошем и тёплом. Сегодня в квартирах александровцев ободряюще зажурчало в батареях. В соответствии с постановлением главы администрации в городах большого ЗАТО стартовал очередной отопительный сезон. Новость о начале отопительного сезона в городах Александровска стала центральной на еженедельном коммунальном часе в администрации. Участники заседания – члены администрации муниципалитета, представители ресурсных и обслуживающих предприятий и организаций обсудили и другие вопросы.

3 сентября жители Полярного выбирали своих представителей в Совете депутатов ЗАТО Александровск. Выборы состоялись, победители известны. Осталась формальность – вручить народным избранникам их депутатские удостоверения.

Главный хранитель полярниского музея принял участие в «Научных встречах» на Архангельской земле. Совместный проект реализуют наши соседи норвежцы. Программа призвана объединить музеи губернии Финнмаркен и Русского Севера.

До выходных осталось совсем чуть-чуть, провести их с пользой и удовольствием поможет «Афиша выходного дня» редакции «АТВ ЗАТО Александровск».

В эту субботу с Снежногорске состоятся многочисленные мероприятия, посвящённые Дню рождения города судоремонтников.

Совсем скоро столица подводных сил отметит своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.