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АТВ ЗАТО Александровск19.09.18 20:30

Три сгоревших автомобиля, 5 миллионов рублей ущерба!

Текущие проблемы городов Александровска обсуждали на коммунальном часе накануне. Благоустройство, подготовка к зиме и платёжная дисциплина - постоянные вопросы повестки дня.

С января 2019 года Россия переходит на цифровое вещание. Аналоговой телевизионный сигнал больше не будет транслироваться в эфир. Кабельные операторы большого ЗАТО заверяют, что их абоненты не пострадают.

Три сгоревших автомобиля. 5 миллионов рублей ущерба. Возбуждено уголовное дело. Таков итог недавнего пожара в Полярном. Огонь уничтожил микроавтобусы, припаркованные на улице Фисановича.

История о большой любви и верности. Рок-оперу «Юнона и Авось» представили в гаджиевском Доме офицеров артисты театра Алексея Рыбникова. Знаменитое произведение не сходит со сцены уже три с лишним десятка лет, и всё также восторженно принимается зрителями.

В минувшую субботу Полярный отмечал свой 119-й день рождения. Пришедшие на площадь Двух капитанов, и без того шумную, невольно вздрогнули от рёва моторов. Участниками городского праздника стали заполярные байкеры.

Город судоремонтников готовится отметить  45-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею Снежногорска, проходят уже с начала года. В выпуске вечерних новостей рубрика «Признание в любви родному городу».

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Последние комментарии

Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
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Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
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