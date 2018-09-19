Текущие проблемы городов Александровска обсуждали на коммунальном часе накануне. Благоустройство, подготовка к зиме и платёжная дисциплина - постоянные вопросы повестки дня.

С января 2019 года Россия переходит на цифровое вещание. Аналоговой телевизионный сигнал больше не будет транслироваться в эфир. Кабельные операторы большого ЗАТО заверяют, что их абоненты не пострадают.

Три сгоревших автомобиля. 5 миллионов рублей ущерба. Возбуждено уголовное дело. Таков итог недавнего пожара в Полярном. Огонь уничтожил микроавтобусы, припаркованные на улице Фисановича.

История о большой любви и верности. Рок-оперу «Юнона и Авось» представили в гаджиевском Доме офицеров артисты театра Алексея Рыбникова. Знаменитое произведение не сходит со сцены уже три с лишним десятка лет, и всё также восторженно принимается зрителями.

В минувшую субботу Полярный отмечал свой 119-й день рождения. Пришедшие на площадь Двух капитанов, и без того шумную, невольно вздрогнули от рёва моторов. Участниками городского праздника стали заполярные байкеры.

Город судоремонтников готовится отметить 45-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею Снежногорска, проходят уже с начала года. В выпуске вечерних новостей рубрика «Признание в любви родному городу».