Новогодний троллейбус выходит в рейсУстановлен максимальный размер родительской платы в муниципальных образованиях на 2018 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск27.12.17 20:30

Трудный год пройден 10-м ордена Трудового Красного Знамени судоремонтным заводом достойно

На территории Кольского полуострова расположен ряд судоремонтных заводов. И у каждого есть своя специфика. Например, 35-й завод – это поддержание боевой готовности нашего легендарного авианосца. Наши соседи по ЗАТО – СРЗ «Нерпа» - это хороший эллинг. А вот 10-й орденоносный судоремонтный завод города Воинской славы – Полярный  в эти дни завершает работы на объектах Гособоронзаказа 2017 года. Специалисты СРЗ ведут работы по всему Кольскому полуострову, где осуществляется сервисный ремонт кораблей и судов Северного флота.

Год уходящий не был легким как для коллектива 10-го судоремонтного завода, так и для всей судостроительной корпорации, но в душе у каждого, причастного к рождению кораблей, всегда  теплиться надежда, что стране с богатыми морскими традициями 2018 год принесёт процветание заводам, дающим жизнь новым судам и поддерживающим боевую готовность российского флота.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 567 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Единый Электронный Справочник "Регистр БАД"
27.12.17 11:59
Ответственность и профессионализм руководства организации - это львиная доля успехов коллектива в будущем. Взвешенный и продуманный подход О. Ноздрачева как руководителя аптек к такому сегменту рынка
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.13:50Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечен скачок цен на бензин-PRO ВалютуРубль в начале дня рос к доллару и снижался к евро-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика