Трудный год пройден 10-м ордена Трудового Красного Знамени судоремонтным заводом достойно

На территории Кольского полуострова расположен ряд судоремонтных заводов. И у каждого есть своя специфика. Например, 35-й завод – это поддержание боевой готовности нашего легендарного авианосца. Наши соседи по ЗАТО – СРЗ «Нерпа» - это хороший эллинг. А вот 10-й орденоносный судоремонтный завод города Воинской славы – Полярный в эти дни завершает работы на объектах Гособоронзаказа 2017 года. Специалисты СРЗ ведут работы по всему Кольскому полуострову, где осуществляется сервисный ремонт кораблей и судов Северного флота.

Год уходящий не был легким как для коллектива 10-го судоремонтного завода, так и для всей судостроительной корпорации, но в душе у каждого, причастного к рождению кораблей, всегда теплиться надежда, что стране с богатыми морскими традициями 2018 год принесёт процветание заводам, дающим жизнь новым судам и поддерживающим боевую готовность российского флота.