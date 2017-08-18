Уходит лето - время коммунальных рейдов

В ЗАТО Александровск продолжаются коммунальные рейды. Сегодня рабочая группа администрации муниципалитета инспектировала Снежногорск. Двумя днями ранее объектом внимания руководства ЗАТО и коммунальщиков был Полярный.

В сентябре нынешнего года в ЗАТО Александровск пройдут довыборы в местный Совет депутатов по двум полярнинским округам.

Две сотни услуг освоено за три года Многофункциональным центром ЗАТО Александровск. Не так давно перечень пополнился ещё двумя, уже снискавшими популярность у посетителей офисов «Мои документы».

Лето-2017 подходит к концу, так и не успев порадовать нас теплом. Но даже немногие солнечные деньки работники теплиц Центра дополнительного образования Полярного старались использовать, чтобы украсить городские скверы и клумбы. Нашлись им и помощники, которые пришли в Центр по программе летнего трудоустройства подростков.

«…Его вспоминает с теплом каждый год, и этот построенный здесь переход», - эти строки будут начертаны на памятном знаке, посвящённом Петру Любимникову, градоначальнику, почётному гражданину Полярного, который разместят у мостового перехода, построенного им и негласно названного северянами его именем.

Работа пожарного уже давно не ограничивается борьбой с огненной стихией. Сотрудники пожарных частей осваивают новые смежные профессии в сфере спасения. В Полярном на базе специальной пожарно-спасательной части прошли совместные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Отпускной сезон заканчивается, северяне возвращаются из отпусков. На дорогах становится больше автомобилей. Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.