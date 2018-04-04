«Унисон» соперничал с «Волшебным смычком»

Новости с коммунальных фронтов были в центре внимания на традиционном коммунальном часе в администрации ЗАТО Александровск. На повестке дня совсем не весенний апрель - жалобы александровцев и подготовка к майским праздникам.

ЗАТО Александровск включился в новый проект благоустройства.

Облагородить планируется большую общественную территорию в исторической части Полярного. Будет создано множество новых объектов, утвержденных общественной комиссией на основании поступивших предложений от жителей муниципалитета.

В детско-юношеской спортивной школе Снежногорска состоялся традиционный день открытых дверей. Родители будущих первоклассников озабочены тем, чтобы их дети росли здоровыми. Важно и то, чем будет заниматься их чадо во внеурочное время. Предварительная запись в учреждения дополнительного образования уже открыта.

К 20 летнему юбилею Международного конкурса рукописной книги опубликована «Антология». В Юбилейном издании, иллюстрированном юными художниками, две сотни страниц: произведения 180 авторов в разные годы представленные на конкурс.

Воспитанники музыкальных школ и школ искусств на этой неделе состязались в исполнительском мастерстве. В Снежногорске прошло сразу два межмуниципальных конкурса «Волшебный смычок» для скрипачей и виолончелистов и «Унисон» - для учащихся по классу духовые и ударные инструменты.

Выходные не за горами. Как всегда они будут наполнены событиями. Куда пойти, что посмотреть и не пропустить самое интересное. В этом поможет традиционная рубрика «Афиша выходного дня».