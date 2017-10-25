Уж зима катит в глаза...

В Александровске состоялось расширенное аппаратное и коммунальное совещание с участием руководителей предприятий и учреждений и жизнеобеспечивающих служб большого ЗАТО.

Начало зимы – ослабление иммунитета. В это время риск подхватить ОРВИ или грипп максимален. В преддверии зимнего периода в России проходит прививочная кампания. Нынешняя осень не стала исключением.

Зима приходит основательно и надолго. Утепляем жилища, утепляемся сами. Не стоит забывать и о своих автомобилях. Несколько полезных советов по подготовке транспортного средства к зимнему периоду от сотрудников Госавтоинспекции.

Прокурор Мурманской области государственный советник юстиции 3 класса Василий Анатольевич Щербаков проведёт личный приём граждан в ЗАТО Александровск.

На Кольскую флотилию разнородных сил на этой неделе приедут специалисты различных управлений и подразделений Северного флота. Общественная приёмная Минобороны России на Северном флоте будет работать в Полярном.

В Москве проходит Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны». Конкурсный этап состоялся ещё летом. Теперь победители получают заслуженные награды. В их числе представительница полярнинской гимназии Анастасия Грицай.

Близятся выходные. Как провести их с пользой и удовольствием, без оглядки на наступающую зиму? Подробности в традиционной «Афише выходного дня».