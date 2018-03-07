В Александровске чествуют лучших учителей

Учитель – как много в этом слове. За право называться лучшим в профессии боролись 13 педагогов большого ЗАТО. Накануне первого весеннего праздника во Дворце культуры «Современник» подвели итоги конкурса профмастерства.

Объединённые Полярным. Ко Дню российского подплава музей Полярного готовит выставочный проект, посвящённый субмаринам в разные годы швартовавшимся в Екатерининской гавани, а в завершении боевого пути, ставшими кораблями-музеями. Проект обещает быть международным, он призван объединить 9 городов из России и заграницы.

«По волнам нашей памяти» – с 30-летним юбилеем ансамбль «Камертон» поздравили почитатели камерной музыки и преданные поклонники. Несмолкаемые аплодисменты и крики «Браво» долго не отпускали артистов со сцены.

Страна в ожидании первого весеннего праздника. В большом ЗАТО предпраздничная суета уже началась. Сегодня поздравления по случаю Международного женского дня принимали представительницы прекрасной половины Оленьей Губы. Днём раньше весенние концерты для милых дам прошли в Гаджиево и Полярном.

Нынешняя неделя без преувеличения проходит под знаком первого весеннего праздника. Пусть весна к нам пока и не торопится. Слова поздравлений по случаю Международного женского дня уже звучат в большом ЗАТО. В Полярном, Гаджиево и Оленьей Губе. Завтра свой творческий подарок милым дамам представит Снежногорский дворец культуры «Современник».