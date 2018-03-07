ЗНАКИ: В Вашем гороскопе есть светлые звёздыРАМКИ ЗАКОНА: Выборы – гарантированное избирательное право граждан. Не отказывайтесь от него 18 марта!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск07.03.18 21:30

В Александровске чествуют лучших учителей

Учитель – как много в этом слове. За право называться лучшим в профессии боролись 13 педагогов большого ЗАТО. Накануне первого весеннего праздника во Дворце культуры «Современник» подвели итоги конкурса профмастерства.

Объединённые Полярным. Ко Дню российского подплава  музей Полярного готовит выставочный проект, посвящённый субмаринам в разные годы швартовавшимся в Екатерининской гавани, а в завершении боевого пути, ставшими кораблями-музеями. Проект обещает быть международным, он призван объединить 9 городов из России и заграницы.

«По волнам нашей памяти» – с 30-летним юбилеем ансамбль «Камертон» поздравили почитатели камерной музыки и преданные поклонники. Несмолкаемые аплодисменты и крики «Браво» долго не отпускали артистов со сцены.

Страна в ожидании первого весеннего праздника. В большом ЗАТО предпраздничная суета уже началась. Сегодня поздравления по случаю Международного женского дня принимали представительницы прекрасной половины Оленьей Губы. Днём раньше весенние концерты для милых дам прошли в Гаджиево и Полярном.

Нынешняя неделя без преувеличения проходит под знаком первого весеннего праздника. Пусть весна к нам пока и не торопится. Слова поздравлений по случаю Международного женского дня уже звучат в большом ЗАТО. В Полярном, Гаджиево и Оленьей Губе. Завтра свой творческий подарок милым дамам представит Снежногорский дворец культуры «Современник».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 495 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
Комментарий к новости:Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике
Нина З.
06.03.18 07:22
Странный человечек: получал два высших образования и работал не по профилю - не есть хорошо, да и послужной список какой-то далёкий от конкретных дел. Очередной чиновник...
Комментарий к новости:Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области
-Скоро в эфире09:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)09:30«Гибель Империи». Художественный сериал, 3 серия (12+)10:25«Моя правда». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 80 копеек, а доллара вырос почти на 30 копеек-PRO Энергетику13 работников Кольской атомной станции стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2017»-PRO ЖКХНаплевать на людей!-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика