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АТВ ЗАТО Александровск21.05.18 20:30

В Александровске прошла «Ночь музеев»

Очередная рабочая неделя в Александровске по традиции началась с аппаратного совещания в администрации ЗАТО.

В Александровске продолжается большая приборка. В выходные жители городов вышли на традиционный субботник.

В школах завершается учебный год, скоро долгожданные каникулы, которые можно провести с пользой и даже заработать. В центре занятости Александровска готовятся к летней кампании по трудоустройству подростков.

В минувшие выходные в Александровске прошла «Ночь музеев». Акция, традиционно посвящённая профессиональному празднику хранителей истории, проводится уже не первый год. Как и прежде, каждый посетитель мог выбрать себе выставку по душе, посетить или поучаствовать в мероприятиях. Нашлись интересные мероприятия и для любителей стихов, музыки, прикладного творчества и истории. В музее Полярного пополнилась экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне

Посильный вклад в общее дело. Александровск входит в активную фазу реализации Программы инициативного бюджетирования. Программа предполагает помимо субсидии из областного бюджета и доли муниципальной казны, участие самих граждан в финансировании проекта благоустройства. Сбор средств проходил в воскресенье на площади Победы Полярного.

Дети, движение, дружба, двор. ЗАТО Александровск присоединился к всероссийской акции. Фестиваль «4Д-игры» прошёл во всех городах на нескольких площадках ЗАТО Александровск.

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