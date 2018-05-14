В Александровске проведут привязку будущего детского сада к месту его размещения

Праздники завершились. На повестке дня в администрации муниципалитета текущие проблемы и планы на перспективу. Очередная рабочая неделя в Александровске по традиции началась с аппаратного совещания.

Сегодня в гарнизонах Северного флота начались плановые учебные сборы старшеклассников. Азы начальной военной подготовки будут в течение недели постигать полторы сотни юношей ЗАТО Александровск.

Отделу «Преодоление» Городской библиотеки «Центр-Книга» в этом году исполняется 2 года. Что это значит для людей с ограниченными возможностями? Свободный доступ к удивительному миру чтения и знаний!

Несмиренный живописец. В Снежногорске и Полярном прошли встречи с писателем и поэтом Дмитрием Коржовым. Поводом послужил его роман-биография о Виталии Маслове, региональном писателе и общественном деятеле.

Продолжается череда отчётных концертов самодеятельных коллективов. Итоги творческого года подвели ансамбли и объединения Дворца культуры «Современник» и Дома детского творчества «Дриада».

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