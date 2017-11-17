АТВ ЗАТО Александровск17.11.17 18:00
В большом ЗАТО чествуют лучших спортсменов
Комментарии
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Последние комментарии
Алексей
17.11.17 17:02
Не знаю, кто планировал и принимал решение о строительстве этой лестницы. Просто дело в том, что она строится на месте небольшой площадки, где могли развернуться машины скорой помощи, пожарники и т.д.
Комментарий к новости:Пешеходные тропы заменит новая лестница
Марина, бывшая одноклассница
16.11.17 13:33
Хорошо иметь маму - технического специалиста и руководителя ЕГЭ в этом городе
Акачёнок Лёля Анатольевна
15.11.17 20:20
Добрый вечер. Я директор Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения - Акачёнок Лёля Анатольевна. Профессия социальный работник ассоциируется в первую очередь с нашим центром, в
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