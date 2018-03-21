В большом ЗАТО подвели итоги рейтингового голосования

Сегодня в большом ЗАТО подвели тоги рейтингового голосования по выборы дизайн-проектов благоустройства территорий муниципалитета в рамках проекта «Комфортная городская среда». На заседании общественной комиссии подписали итоговый протокол.

На СРЗ «Нерпа» прошло ежегодное вручение премии имени Валентина Мурко, директора, определившего направление развития предприятия. В списке лауреатов – трое заводчан.

За прошедшую неделю в ЗАТО Александровск сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 259 нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами. Зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, из них 33 – с материальным ущербом и одно – с пострадавшим.

24 марта будут отмечать Всемирный день борьбы с туберкулёзом. В Александровске стартовала профилактическая декада. Мероприятия, направленные на предотвращение этого страшного заболевания, проходят во всех лечебных учреждениях большого ЗАТО.

Рабочая неделя в разгаре, но выходные не за горами. Как всегда провести их с пользой и удовольствием поможет традиционная рубрика редакции «Афиша выходного дня».