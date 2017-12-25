Аппаратное совещание в администрации в понедельник определило планы на последнюю неделю уходящего года и на предстоящие рождественские каникулы.

Приближаются новогодние праздники, непременным атрибутом которых являются фейерверки и петарды. Громкие хлопки последних уже слышатся на улицах городов. Шумные петарды излюбленное увлечение детворы в это время года. Павел Терентьев, государственный инспектор по пожарному надзору Специального управления ФПС № 48, даёт необходимые советы и предостережения.

Пристегнись, Россия!» В стране проходит широкомасштабная профилактическая акция. Автоинспекторы большого ЗАТО в официальной группе объявили фотоконкурс, и сегодня подвели его итоги.

В рамках спартакиады Северного флота на Кольской флотилии провели отборочные соревнования по армейскому рукопашному бою. Так же на ковёр вышли и воспитанники спортивных школ и объединений Мурманской области.

В большом ЗАТО продолжаются мероприятия, посвящённые Новому году. На центральных площадях городов переливаются разноцветными огоньками ёлки, а на центральных сценах – новогодние представления и утренники. В выходные отгремели ёлки главы, отшумели балы юнармейцев. По традиции праздник устроили и для малышей с особыми потребностями.

В последние дни уходящего года телевизионные эфиры наполнены итоговой аналитикой и поздравлениями. А завтра в эфире смотрите специальный выпуск новостей, посвященный 10-му судоремонтному заводу. Итоги подведёт директор предприятия. А сегодня узнаем, чем запомнился год уходящий заводчанам.