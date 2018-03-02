В большом ЗАТО состоялась стратегическая сессия, посвящённая благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Состояние дворов, тротуаров и детских площадок удручает. Таковы итоги сегодняшнего коммунального рейда с участием руководства ЗАТО и обслуживающих предприятий в столице подводных сил. Меры необходимы и они будут приниматься максимально оперативно.

Моя армия самая сильная. В большом ЗАТО прошёл муниципальный форум юнармейцев. В интеллектуальном состязании приняли участие отряды александровских школ и гости из города Апатиты.

Внимание, автобус! Госавтоинспекторы подвели итоги оперативно-профилактической акции, направленной на безопасность пассажирских перевозок.

«Формирование комфортной городской среды» - реализации приоритетного проекта в Заполярье уделяется внимание на всех уровнях. Муниципалитеты – на переднем крае. На этой неделе в большом ЗАТО состоялась стратегическая сессия, посвящённая благоустройству в рамках этого проекта. В ней приняли участие представители региональной власти.

Молодость знает и может. В рамках отчётного собрания Совета молодёжи СРЗ «Нерпа» подвели итоги ежегодного заводского соревнования. Лучших работников в категории до 35 лет отметили грамотами и материально.