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АТВ ЗАТО Александровск25.09.17 18:00

В г.Гаджиево прошли народные гулянья на площади имени Льва Матушкина

Очередная рабочая неделя стартовала. Текущие вопросы и планы на перспективу обсудили сегодня на традиционном аппаратном совещании в администрации Александровска.

В последнее время по большому ЗАТО поползли слухи о скором прекращении работы местных кабельных операторов. Возможно, таким образом, другие компании, предоставляющие услуги кабельного телевидения, пытаются привлечь к себе абонентов. Сотрудники предприятия «Сатурн-СЕРВИС» спешат успокоить своих клиентов.

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Минувшие выходные прошли под знаком юбилея. Столица подводных сил отметила 60-летие. Напомним о некоторых мероприятиях обширной программы торжеств, которые попали в объектив камеры телередакции «АТВ ЗАТО Александровск».

Любимый город! Расти большой. Финальным аккордом программы торжеств по случаю юбилея Гаджиево стали народные гуляния на площади имени Льва Матушкина. Погода благоприятствовала горожанам.

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