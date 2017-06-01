1 июня знаковая дата в истории Российского флота. 284 года назад была образована Северная военная флотилия. Полярному суждено было стать колыбелью Северного флота.

В городах большого ЗАТО продолжается борьба с последствиями затянувшейся зимы. Со снегом справились плюсовые температуры, теперь осталось справиться со следами человеческой жизнедеятельности.

Оплаченные квитанции – беззаботный отпуск, напоминает гарантирующий поставщик электроэнергии «КолАтомЭнергоСбыт». Сегодня началось календарное лето, многие северяне активно собираются в дорогу. В преддверии отпускного сезона гарантирующий поставщик электроэнергии настоятельно рекомендует оплатить потребленную электроэнергию и написать заявление о нулевом расходе перед отъездом.

Снег постепенно тает. Местами посеревшие сугробы ещё сочатся водой. На газонах и склонах сопок лежит сухая жухлая трава, которую по вине несознательных граждан и детворы может стать источником пожара. Сотрудники Госпожнадзора предостерегают северян от бездумного обращения с огнём во время отдыха на природе.

Сегодня 1 июня – День защиты детей. Праздник международный. Совпадает с началом каникул и началом календарного лета. Эта поправка для Севера сегодня актуальна, так как все мероприятия, посвящённые празднику для юных александровцев, прошли под крышей.

Любовь к книге нужно прививать с первых дней жизни. В этом уверены сотрудники снежногорской библиотеки «Мир детства». В День защиты детей они провели традиционную акцию «Ты рождён читателем».