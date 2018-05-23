В конкурсе инженеров СРЗ «Нерпа» принимают участие и снежногорские школьники

Завершение отопительного сезона, очистка улиц и тротуаров от песка и подготовка к последнему звонку - текущие вопросы повестки дня еженедельного коммунального часа в администрации ЗАТО Александровск.

Ясли-сад на 75 мест построят в Полярном. С местом определились. Сегодня представители организации проектанта провели осмотр для привязки здания к местности.

За прилежание и труд, за достиженья в творчестве и спорте – выпускникам-2018 вручили премии ЗАТО Александровск.

Сегодня конкурсный проект – завтра технология в производство. На СРЗ «Нерпа» состоялся ежегодный конкурс инженеров. 13 заявок на участие, плюс три проекта от будущих технарей - снежногорских школяров.

Выходные близко. Как и прежде они будут наполнены разнообразными событиями. Куда пойти, что посмотреть и не пропустить самое интересное, расскажет традиционная рубрика телеканала «Афиша выходного дня».