В первый понедельник декабря традиционное аппаратное совещание в большом ЗАТО открыло очередную рабочую неделю. На повестке дня, как и прежде, вопросы на контроле, проблемы и планы на перспективу.

Благоустройство наших дворов и городов в наших руках. На сегодняшний день действуют федеральные программы, направленные на улучшения качества жизни граждан. В Александровске в уходящем году реализовывались мероприятия в рамках партийного проекта «Создание комфортной городской среды». В 2018 году есть возможность принять участие ещё в одном.

В полку будущих огнеборцев прибыло. У специализированной пожарно-спасательной части № 3 новые подопечные – ученики кадетского класса МЧС.

3 декабря - День памяти неизвестного солдата появился в календаре знаковых дат нашей страны два года назад по указу президента России. Память безымянных героев Великой Отечественной почтили и в ЗАТО Александровск.

Минувшее воскресенье было отмечено ещё одним знаковым событием. 3 декабря - 25 лет назад в Международном календаре появился День инвалида, призванный обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. В большом ЗАТО этому событию был посвящён концерт и дружеские посиделки за чашкой чая.