В Полярном горела квартира

Ход выполнения решений, стоящих на контроле, и ближайшие планы на будущее обсудили в начале недели на аппаратном совещании и коммунальном часе в администрации большого ЗАТО. В центре внимания чиновников, как и прежде, были и проблемы сферы ЖКХ, платёжная дисциплина.

Плюсовые температуры и солнце ускорили борьбу с последствиями зимних снегопадов. Сугробы тают, на улицах городов появляются лужи. Постепенно освобождаются от снега и сопки. Избыточная влага устремляется в озёра. В связи с этим может ухудшиться качество питьевой воды. Жителям рекомендуют обязательно кипятить воду, которую они используют для питья. Явление сезонное, а ситуация с безопасностью воды у коммунальщиков под контролем.

Вопросы поддержки, развития малого и среднего предпринимательства в Мурманской области обсудили на этой недели участники круглого стол» в Снежногорске.

Приближается отпускной сезон. Многие владельцы собираются отправиться в путешествие вместе со своими домашними питомцами. Возможно, что и за пределы Российской Федерации, поэтому северянам будет полезна информация от специалистов Управления Россельхознадзора.

Создание комфортной среды в наших городах - дело каждого. Об этом шла речь на очередном заседании Общественного совета при главе администрации Александровска. Общественники поддержали и инициативу 10 СРЗ об увековечивании имени директора предприятия Виктора Борисовича Кольнера.

15 мая отмечался всемирный День семьи. Накануне во Дворце культуры имени Кирова глава региона вручила памятные знаки «Материнская слава» северянкам. Торжественная церемония совпала с гала-концертом V Международного фестиваля-конкурса «Полярные звёзды», который проходил в Мурманске в минувшие выходные.

Признание в любви к семье и творчеству. Более 150 участников, представителей Мурманской, Архангельской Челябинской областей, Северной столицы и Беларуси, но главный трофей достался семье из Полярного.

18 мая дежурный караул Специальной пожарной части № 3 выезжал по тревожному сигналу. Горела квартира в Полярном.