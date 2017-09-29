В Полярном состоялась церемония открытия памятного знака «Петров мост»

Дорожные ремонты. Последний штрих - полярнинские дорожники планируют до наступления холодов залатать ямы сразу на нескольких улицах. Объём и адреса работ определились во время очередного рейда.

Детское отделение в Полярном не закроют! Руководство филиала № 5 медико-санитарной части спешит развеять слухи и заверяет: «Стационар функционирует в штатном режиме». Более того, в поликлинике планируют открыть ещё один участок.

Любимый город, расти большой! Столица подводных сил отметила 60-летие. Была подготовлена многодневная программа торжеств по случаю юбилея.

Финальным аккордом стали народные гуляния на площади имени Льва Матушкина. Погода благоприятствовала горожанам.

Полтора года условно и запрет на предпринимательскую деятельность - такой приговор вынесли коммерсанту из ЗАТО Александровск.

Ещё одно памятное место появилось на карте Полярного. Мостовой переход, соединяющий две части города, улицы Сивко и Фисановича, обрёл почётное наименование. По предложению инициативной группы горожан сооружение названо «Петров мост» в честь мэра Полярного Петра Любимникова. Теперь об этом будет напоминать табличка на мемориальном камне.

Работники Центральной городской библиотеки имени Каутского провели в Полярном флаер-акцию «Всемирный день без автомобиля!» А сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.