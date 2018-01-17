В Снежногорске чтят память Валентина Бирюкова

«Он вынянчил «Нерпу» на своих руках», - так отзывались о Валентине Александровиче Бирюкове его коллеги и сослуживцы. 17 января главному инженеру СРЗ «Нерпа», возглавлявшему техническую службу завода на протяжении двух десятков лет, исполнилось бы 80. Памяти легендарного человека был посвящён митинг, который сегодня состоялся у мемориальной доски на улице Бирюкова в Снежногорске.

Жителей ЗАТО Александровск приглашают принять участие в сборе предложений по благоустройству городов, дворов и общественных территорий.

«Вы нам больше подарили…». Сотрудники Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск совместно со школярами реализуют социальный проект, направленный на заботу о ветеранах. Инициатива библиотекарей получила грантовую поддержку.

В атмосферу рождественской сказки позволили ещё раз окунуться юные музыканты и художники, участники ежегодного конкурса, который уже более десятка лет проходит в полярниской детской школе искусств.

Приближаются выходные, которые обещают быть нескучным. Большое ЗАТО вновь закружит в вихре творчества. В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье пройдет традиционный фестиваль трёх городов.