В учреждениях образования ЗАТО Александровск начинает работу межведомственная комиссия

Очередная рабочая неделя в администрации большого ЗАТО началась по традиции с аппаратного совещания. Вопросы на контроле и планы на перспективу.

Областная комиссия по подготовке к зиме начнёт работу в ЗАТО Александровск 22 августа. К этому времени должны быть оформлены паспорта готовности многоквартирных жилых домов и административных зданий, инженерные сети и магистрали.

Работа пожарного уже давно не ограничивается борьбой с огненной стихией. Сотрудники пожарных частей осваивают новые смежные профессии в сфере спасения. В Полярном на базе специальной пожарно-спасательной части прошли совместные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

12 августа в ЗАТО Александровск почтили память экипажа атомного подводного крейсера «Курск». 17 лет назад субмарина затонула в Баренцевом море. Трагедия унесла жизни 118 моряков.

С завтрашнего дня в учреждениях образования ЗАТО Александровск начнёт работу межведомственная комиссия, которая оценит готовность школ и детских садов к новому учебному году и предстоящей зиме. В летние месяцы, когда школяры разъехались на каникулы, в учреждениях закипела работа. Руководителям и техническому персоналу отдыхать не пришлось.