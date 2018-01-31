В ЗАТО Александровск готовятся к выборам Президента РФ

С сегодняшнего дня начинается приём заявлений от граждан, которые в единый день голосования на выборах Президента России окажутся вдали от дома. Законодательством предусмотрена возможность отдать свой голос по месту пребывания. Сотрудники избирательных комиссий различных уровней готовы подсказать, как это можно сделать, и даже лично придут к каждому избирателю, чтобы вручить приглашение на выборы и ответить на все интересующие вопросы.

Жителей ЗАТО Александровск приглашаем принять участие в сборе предложений по благоустройству городов, дворов и общественных территорий.

Всякую напасть, как известно, легче предотвратить, чем иметь дело с последствиями. Александровские правоохранители проводят мероприятия, направленные на профилактику различного рода преступлений. Одним из таких стала встреча с военнослужащими Кольской флотилии. Участники мероприятия смогли задать вопросы сотрудникам полиции, получить консультации.

«Звездная дорожка» - четвёртый открытый фестиваль детских талантов собрал юных художников, танцоров и вокалистов из городов Кольского Заполярья в мурмашинском ДК «Энергетик» в минувшие выходные. В числе призёров конкурса оказались представители двух вокальных коллективов Централизованной клубной системы Полярного.

Впереди выходные, зима снова будет капризничать, играть со столбиком термометра, но на культурной и спортивной жизни большого ЗАТО это не должно отразиться. Будут события и культурные и спортивные – обо всём этом в традиционной программе «Афиша выходного дня».