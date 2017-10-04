В ЗАТО Александровск помнят подвиг матроса крейсера «К-219» Сергея Преминина, Героя России

Новости с коммунальных фронтов обсудили на традиционном коммунальном часе в администрации большого ЗАТО. На повестке дня вопросы приближения зимы и визита специалистов Ростехнадзора.

Изменения в главный нормативный документ ЗАТО Александровск предлагают обсудить жителям муниципалитета. 27 октября состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в устав ЗАТО Александровск.

Сегодня, 4 октября, знаковая дата в истории Александровска. Страничка в летописи самого молодого города в составе большого ЗАТО – Снежногорска.

6 октября в ЗАТО Александровск почтят память членов экипажа крейсера «К-219» и матроса Сергея Преминина, Героя России.