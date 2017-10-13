На этой неделе Специальная пожарная охрана России отметила своё 70-летие. Созданная в конце 40 -х прошлого века эта система была предназначена для противопожарной защиты особо важных стратегических режимных объектов. Только на территории большого ЗАТО таких объектов 6. Пожарную безопасность обеспечивают 4 специальных подразделения. 10 октября сотрудники принимали поздравления и заслуженные награды.

Мечты, подкреплённые конкретными идеями и проектами – вечный двигатель цивилизации, ведущий человечество путем прогресса. В ЗАТО Александровск прошла 19-я муниципальная научно-практическая конференция «С мечтой о будущем». Особенностью этого года стало увеличение числа проектов в секциях инженерных наук и наук физико-математических.

Свои изыскания на суд жюри представили на этой неделе и школяры среднего звена. Юных исследователей учеников 4-8 классов собрала учебно-практическая конференция «Золотой Росток».

Три десятка рекрутов должно отправиться на срочную службу нынешней осенью в соответствии с планом военного комиссариата. Призывная комиссия уже приступила к работе. Порядок призыва в этом году особых изменений не претерпел.

На этой неделе столбик термометра уже опускался ниже нулевой отметки. Зима близко. Сотрудники Госавтоинспекции, как и прежде, призывают водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Полярнинский городской центр культуры «Север» готовится отметить своё 20-летие.