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АТВ ЗАТО Александровск17.09.18 20:30

В ЗАТО Александровск выбрали нового председателя Совета депутатов и меняют структуру власти

В повестке дня традиционного аппаратного совещания на старте новой рабочей недели в администрации вопросы о готовности большого ЗАТО к предстоящим холодам, текущие проблемы и вопросы, стоящие на контроле.

Дела депутатские. 9 сентября жители муниципалитета избрали своих представителей в Совет депутатов ЗАТО Александровск. В минувшую пятницу парламентариям третьего созыва вручили удостоверения. Сегодня вновь избранные слуги народа собрались на своё первое заседания. В повестке дня полдюжины вопросов: выборы председателя Совета и его заместителей, назначение конкурса на должность руководителя исполнительной власти ЗАТО.

В Александровске стартовала череда дней рождения городов, входящих в состав большого ЗАТО. За веру и доблесть - к 119-у дню рождения Полярного флаг города украсил орден «Во славу флота российского».

Значимым подарком для жителей столицы подводных сил стало долгожданное открытие храма святого апостола Андрея Первозванного. Строительство церкви велось почти два десятка лет.

Программу празднования дней рождения городов большого ЗАТО были включены много мероприятий, но кульминацией торжеств стали народные гуляния на центральных площадях.

Город судоремонтников готовится отметить своё 45-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею Снежногорска, проходят уже с начала года. В эфире вечерних новостей  рубрика «Признание в любви родному городу».

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