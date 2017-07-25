В ЗАТО Александровск завершился приём документов от претендентов в кандидаты в депутаты местного Совета

После небольшого перерыва редакция «АТВ ЗАТО Александровск» вновь в эфире.

Лето перевалило за середину. Сезонные ремонты в разгаре. Ход работ в городских округах, вопросы, стоящие на контроле в администрации муниципалитета, и планы на ближайшее время обсуждали в начале недели на традиционных аппаратном совещании и коммунальном часе в администрации большого ЗАТО.

Вчера, 24 июля, завершился приём документов от претендентов в кандидаты в депутаты местного Совета. 3 сентября пройдут довыборы в представительный орган ЗАТО Александровск сразу по двум округам.

В связи с проведением 3 сентября на территории большого ЗАТО выборов в Совет депутатов ОМВД России по ЗАТО Александровск информирует граждан о том, что при выявлении нарушений избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов, они могут обращаться по телефонам «горячей линии»: (815-30) 60-402 и 02.

В Год экологии по всем российским городам проходят акции. Уборка мусора становиться своеобразным трендом. Не отстают и заводчане Полярного. Вслед за еженедельными субботниками на заводском спуске начался процесс разбора старых строений, в числе которых и заводская котельная.

Олимпийское наследие Полярного. На 10-ом судоремонтном заводе начался процесс расконсервации спортивного зала. По документам это был не просто зал, а настоящий профилакторий в миниатюре.