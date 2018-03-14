«Вишенки на торте» для прекрасных участниц праздничного концерта

Итоги праздничных выходных, ближайшие планы и перспективы как всегда оказались в центре внимания на традиционном аппаратном совещании в администрации большого ЗАТО.

Коммунальные рейды по детским площадкам продолжились сегодня в столице подводных сил. На этот раз проверили устранение замечаний двухнедельной давности.

Развитие и защита интересов бизнеса на закрытых территориях. Об этом шёл разговор на встрече главы исполнительной власти муниципалитета с уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурманской области.

Вниманию владельцам домашних животных. Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных возобновила «Дни стерилизации». Процедуры проводятся с зарегистрированными, клинически здоровыми животными по специальным ценам.

Ликвидация последствий ДТП и оказание помощи пострадавшим – такова была тема ежегодных соревнований огнеборцев. Тренировка прошла сегодня на базе Специальной пожарно-спасательной части № 1.

8 подарков в женский день для прекрасной половины Снежногорска подготовили работники культуры. В «Современнике» состоялся праздничный концерт, «вишенкой на торте» которого стали сюрпризы для восьми счастливиц-зрительниц.

На «вьюжной» трассе прошло традиционное соревнование картингистов на кубок Валерия Кудрявцева. В этом году 20 юных гонщиков впервые вышли на старт в личных и командных заездах.