22 мая в ЗАТО Александровск завершился отопительный сезон. Теплоэнергетики верстают планы по летнему ремонту сетей и агрегатов котельных. Как и прежде планируются кратковременные отключения горячего водоснабжения в жилых домах.

24 мая во всех школах страны прозвенел последний звонок. Событие радостное и грустное для 470 девятиклассников и 205 выпускников 11-х классов большого ЗАТО.

Последним и самым громким аккордом праздника «Последний звонк» в Александровске стали шествия выпускников. Дорога начинается с первого шага. Вчерашним школьникам предоставили почётное право начать свой путь во взрослую жизнь по главной улице с оркестром.

Совсем скоро Мурманская область отметит 80-летие. Программа торжеств предусматривает множество событий. Одним из центральных станет большой концерт на Центральном стадионе профсоюзов, в котором примет участие и творческая делегация ЗАТО Александровск. Мероприятия, посвящённые знаковой дате, проходят в городах и посёлках Заполярья с начала года.

Следующий год станет юбилейным для Полярного. Город в Екатерининской гавани отметит своё 120-летие. О славном прошлом напоминают названия улиц, монументы и памятные знаки. Юбилейный год город должен встретить в подобающем виде. Страницы истории, отражённые в камне, приводятся в порядок силами энтузиастов.