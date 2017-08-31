В ЗАТО Александровск реализуются мероприятия в рамках масштабной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». С начала года была подана заявка и формировался перечень объектов, которые планируется облагородить в городских округах. По замыслу проекта, в составлении этого перечня самое деятельное участие должны были принять сами жители.

Открытый урок в масштабах страны. 1 сентября полярнинская гимназия примет участие во всероссийском проекте, призванном помочь старшеклассникам определиться с будущей профессией.

Всегда на линии огня - полярнинские огнеборцы отмечают сегодня день рождения своей пожарной части.

Столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В рубрике «Признание в любви родному городу» телеканал транслирует поздравления жителей города.