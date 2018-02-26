Встреча будущих учёных и нынешних инженеров на брейн-ринге

Февральские снегопады и их последствия, комфортная городская среда и капитальный ремонт. Эти и другие насущные вопросы составили повестку дня аппаратного совещания на старте очередной рабочей недели в большом ЗАТО.

Несокрушимая и легендарная. День защитника Отечества в этом году совпал с вековым юбилеем создания Рабоче-крестьянской Красной Армии. Знаменательной дате был посвящён митинг в городе воинской славы накануне праздника. Программа празднования Дня защитника Отечества охватила все города большого ЗАТО. Во всех гарнизонах прошли торжественные собрания по случаю праздника.

Служу России. Творческий десант высадился 23 февраля во Дворце культуры «Современник». В День защитника Отечества город судоремонтников принимал участников ежегодного фестиваля творчества людей в погонах.

В александровских школах завершились спортивные каникулы. Всю неделю школяры набирались сил. Учебный год не закончился, у выпускников скоро наступит горячая пора пробной итоговой аттестации. Так ли страшен чёрт, и насколько прозрачна процедура ЕГЭ, смогли проверить на себе их родители.

В Александровске прошли Дни российской науки. Финальным аккордом стал традиционный брейн-ринг среди старшеклассников. В качестве судей выступили представители двух градообразующих предприятий большого ЗАТО. Состоялась встреча будущих учёных и нынешних инженеров.