Еженедельное аппаратное совещание в администрации большого ЗАТО определило основные планы и направления работы на предстоящие семь дней. Положение на коммунальном фронте обсудили сегодня с представителями жизнеобеспечивающих служб муниципалитета.

За прилежание и труд, за достижения в творчестве и спорте - выпускникам 2017 года вручили премии ЗАТО Александровск.

Приближаются долгожданные летние каникулы, которые принесут школярам новые впечатления и разнообразные развлечения. В то же время не нужно забывать о безопасности. Летом меняется и картина дорожных происшествий в городах большого ЗАТО.

Интересы работников защитят в Следственном комитете. В поле зрения сотрудников СК попали факты задержки заработной платы в Полярном.

Безопасный труд на крупном производстве - глазами детей. Необычное творческое состязание состоялось на заводе «Нерпа». Работы юных жителей города судоремонтников, представленные на конкурс, были посвящены Всемирному дню охраны труда, который отмечался в последних числах апреля.