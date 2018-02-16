Яркие валентинки на снегу подарили жителям Снежногорска

Почти три десятка лет отделяет от знаковой даты в истории России – Дня вывода советских войск из республики Афганистан. Завершилась 10-летняя война, унесшая жизни по официальным данным более 15 тысяч солдат и офицеров. 15 февраля по традиции вспоминали всех участников «горячих точек» за пределами страны.

До первого сентября ещё далеко, но родители будущих первоклассников уже сейчас озабочены вопросами их подготовки к школе: наводят справки, в какое учебное заведение лучше направить ребёнка, к какому педагогу. Что должен знать и уметь будущий первоклассник? на что нужно обратить особое внимание? На эти и другие вопросы редакция «АТВ ЗАТО Александровск» рассказывает в постоянной рубрике, посвящённых этой теме.

На проводе Таймыр! В 2017 году во время большого похода кораблей Кольской флотилии к Новосибирским островам в Карском море завязались шефские связи с юнармейцами самой северной оконечности России. В преддверии Дня защитника Отечества в таймырском отряде принимали пополнение. Моряки флотилии не смогли прибыть лично, но направили к ним видеообращение.

На этой неделе в городе судоремонтников работала передвижная бригада областной станции переливания крови. Доноров ожидали в городском Дворце культуры «Современник».

Дорогу – пешеходу! В рамках традиционного «Родительского патруля» состоялась акция «Зебра – территория добра!».

Любви все возрасты покорны! В очередной раз доказали участники конкурса ко Дню влюбленных. Для всех жителей Снежногорска участники акции подарили яркие валентинки на снегу.