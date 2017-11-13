Юные северяне прошли испытания в «Полицейской академии»

Очередная рабочая неделя в большом ЗАТО началась с традиционного аппаратного совещания. На повестке дня, как и прежде, вопросы на контроле, проблемы и планы на перспективу.

ЗАТО Александровск оказался в числе лидеров среди муниципалитетов региона по уровню открытости бюджетных данных. Такую оценку поставили в Министерстве финансов Мурманской области.

На прошлой неделе сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный праздник. Накануне юных друзей правопорядка в очередной раз собрали спортивные соревнования. Эстафеты, конкурсы на выносливость и сообразительность, как и прежде, вошли в программу «Полицейской академии».

В ЗАТО Александровск стартовал конкурс на лучший логотип к 45-летию Снежногорска, которое город судоремонтников отметит в следующем году. К участию приглашаются все желающие.

Добро пожаловать в студенческое братство. Первокурсники полярнинского филиала колледжа имени Месяцева в торжественной обстановке получили студенческие билеты и наставления от педагогов и родителей.