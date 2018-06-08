Юные северяне заступили на летнюю «вахту»

Начало июня в этом году выдалось совсем не летним, даже по северным меркам. Холодно и на улице, и в домах. В некоторых муниципалитетах возобновили подачу тепла, в областном центре в отдельных районах отопительный период не прекращался. Кто как может, изыскивает альтернативные способы обогрева. Например, в Снежногорское АТП перешло на свою котельную.

8 июня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Торжественное собрание состоялось вчера в Оленегорске. Сегодня принимали поздравления сотрудники сразу двух учреждений, работающих на территории ЗАТО Александровск.

Один день на новом месте - акцию с таким названием запустил областной комитет по молодёжной политике. Герой следующего сюжета «АТВ ЗАТО Алекандровск» на новом месте нашёл себе работу. Студент индустриального колледжа пришёл на производственную практику на 10-й СРЗ.

Каникулы с военным уклоном. 7 июня в ЗАТО начали работу патриотические смены городских лагерей. Ближайшие три недели александровские юнармейцы будут постигать азы военной службы на Кольской флотилии и в Подводных силах.

Июньская погода северян никогда особо не баловала. Но всё же многие александровцы стремятся приблизить краски лета в наш суровый пейзаж. В Полярном в теплице ЦДО готовятся высаживать цветы на городские клумбы.

12 июня страна отметит главный государственный праздник – День России. В ЗАТО Александровск мероприятия пройду во всех городских округах. Главным спортивным событием станет традиционная легкоатлетическая эстафета, соединяющая Гаджиево, Снежногорск и Полярный. Госавтоинспекция напоминает, что во время движения спортсменов будут перекрываться участки автодорог.