ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Агрессия в отношениях, или Эмоциональное разрушение любви«Бизнес МЕНТ» породил «Правосудие по-мурмански»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск08.06.18 20:30

Юные северяне заступили на летнюю «вахту»

Начало июня в этом году выдалось совсем не летним, даже по северным меркам. Холодно и на улице, и в домах. В некоторых муниципалитетах возобновили подачу тепла, в областном центре в отдельных районах отопительный период не прекращался. Кто как может, изыскивает альтернативные способы обогрева. Например, в Снежногорское АТП перешло на свою котельную.

8 июня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Торжественное собрание состоялось вчера в Оленегорске. Сегодня принимали поздравления сотрудники сразу двух учреждений, работающих на территории ЗАТО Александровск.

Один день на новом месте - акцию с таким названием запустил областной комитет по молодёжной политике. Герой  следующего сюжета «АТВ ЗАТО Алекандровск» на новом месте нашёл себе работу. Студент индустриального колледжа пришёл на производственную практику на 10-й СРЗ.

Каникулы с военным уклоном. 7 июня в ЗАТО начали работу патриотические смены городских лагерей. Ближайшие три недели александровские юнармейцы будут постигать азы военной службы на Кольской флотилии и в Подводных силах.

Июньская погода северян никогда особо не баловала. Но всё же многие александровцы стремятся приблизить краски лета в наш суровый пейзаж. В Полярном в теплице ЦДО готовятся высаживать цветы на городские клумбы.

12 июня страна отметит главный государственный праздник – День России. В ЗАТО Александровск мероприятия пройду во всех городских округах. Главным спортивным событием станет традиционная легкоатлетическая эстафета, соединяющая Гаджиево, Снежногорск и Полярный. Госавтоинспекция напоминает, что во время движения спортсменов будут перекрываться участки автодорог.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаО «цветах жизни» и нормах «на прокорм»
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 429 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
08.06.18 19:24
Весьма важный вопрос решают местные парламентарии из числа депутатов соответствующего профильного комитета органа законодательной власти региона, чиновники профильных министерств Правительства МО, зам
Комментарий к новости:О «цветах жизни» и нормах «на прокорм»
Юляша - Буракаша из Простоквашино.
08.06.18 13:56
А депутаты Совета депутатов ("горячо любимые" мурманчанами), те же замы Пряникова, Белошеев и Морарь ТОЖЕ СВОИМИ СИЛАМИ ВЫПОЛНЯЮТ РЕМОНТ В СЛУЖЕБНЫХ КАБИНЕТАХ?! Облачаются в робу и вперед мазать, клеи
Комментарий к новости:Малыши вернутся в обновленный детский сад
Афанасий
07.06.18 20:53
человек потерял интуицию.
Комментарий к новости:Страдания начальника отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александра Ермолина дорогого стоят
-Скоро в эфире23:45Городские хроники (12+)03:30Новости. Информационная программа.04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук оказался выше, чем снижение стоимости картофеля-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 72 копейки, доллара – почти на 86 копеек-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРаз в три года россияне смогут взять оплачиваемый день для похода по врачам. Если внесут изменения в Трудовой кодекс
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика