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АТВ ЗАТО Александровск19.02.18 20:30

Юные служители Мельпомены выступили на первом муниципальном фестивале дошкольных театров

Подготовка ко Дню защитника Отечества и февральские снегопады. Предпраздничные хлопоты и насущные вопросы – эти темы были рассмотрены на аппаратном совещании, которое традиционно открыло очередную рабочую неделю в большом ЗАТО.

Ишь ты, Масленица! В городах большого ЗАТО завершилась масленая неделя. Как и положено народным гуляниям, с песнями, хороводами. Провожали зиму, встречали весну. Прощения просили и прощали.

Профилактика по всем фронтам. Интернет-мошенничества по-прежнему удерживают верхние строчки в статистике правонарушений. Преступление, как известно, легче предотвратить. Обеспечение порядка во время масленичных гуляний александровские полицейские совместили с профилактической акцией.

Женщины и футбол не совместимы. Это утверждение в пух и прах разбили в Полярном. На площади Двух капитанов состоялся необычный футбольный матч.

Маленький театрик. Самые юные служители Мельпомены попробовали свои силы на первом муниципальном фестивале дошкольных театров. Полторы сотни участников представили на суд жюри дюжину театральных миниатюр.

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Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!
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Ирина
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