Юные жители столицы подводных сил вышли на субботник

Мусор во дворах и на тротуарах, безнадзорные животные и весенний паводок - текущие вопросы повестки дня еженедельного коммунального часа в администрации большого ЗАТО.

Весна вступила в свои права. Не за горами лето – горячая пора для городских коммунальных и обеспечивающих служб. Нужно использовать тёплые месяцы для приведения в порядок городского хозяйства. Полярнинские дорожники уже готовы приступить к ямочному ремонту. Проблемные места определены, но перечень пополняется.

С учётом пожеланий жителей и возможностей муниципалитета. В Александровске продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году преобразится двор на Красном Горне в Полярном.

«Мой край». В рамках экологического субботника «Зелёная весна» в Гаджиево прошёл традиционный субботник с участием самых юных жителей столицы подводных сил.

Городская библиотека «Центр-книга» присоединилась к масштабной акции «Кино без барьеров». Состоялся очередной показ киноленты о людях с ограниченными физическими возможностями. Насколько это смело и откровенно, смогли оценить участники общества инвалидов и школьники.

Выходные близко. Как и прежде они будут наполнены событиями. Куда пойти, что посмотреть и не пропустить самое интересное. Расскажет традиционная рубрика «Афиша выходного дня».