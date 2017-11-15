За оплату квитанций ЖКУ на почте требуют доплаты

Актуальные проблемы, главные направления в работе и первоочередные задачи, стоящие перед жизнеобеспечивающими и коммунальными службами, обсудили на еженедельном коммунальном часе в администрации большого ЗАТО.

Александровск оказался в числе лидеров среди муниципалитетов региона по уровню открытости бюджетных данных. Такую оценку большому ЗАТО поставили в Министерстве финансов Мурманской области.

Оплата с доплатой. Квитанции ЖКХ на «Почте России» теперь оплачивают с комиссией. Это собственная инициатива оператора по приёму платежей.

Участок дороги от гаджиевской развилки по направлению к Чан-ручью теперь закрыт для автомобилистов. О чём предупреждает специальный знак.

Беги или умри! Опасные игры на дорогах, которые пропагандируют некоторые группы в социальных сетях, вызывают обеспокоенность у педагогов, родителей и сотрудников Госавтоинспекции. Принято решение воздействовать профилактикой.

Бояться не надо. В Александровске продолжается вакцинация от сезонного гриппа. Прививки рекомендуют сделать и взрослым и детям. Причём школяры это могут сделать, не отвлекаясь от учебного процесса.

Поздравления от президента страны в свой день рождения получила жительница Полярного. 11 ноября Гульгуна Сулеймановна Кутузова отметила юбилей – 90 лет.

«Живая Арктика». Центральная городская библиотека имени Каутского открыла серию презентаций электронного краеведческого альманаха, первыми слушателями которой стали ученики школы № 1 имени Погодина.

Нынешняя осень для полярнинского историко-краеведческого музея проходит под знаком юбилея. Учреждению культуры исполнилось 20 лет. Едва отгремели юбилейные торжества, музей вновь созвал гостей на ежегодную «Ночь искусств».