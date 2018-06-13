Забег «Эстафета Победы-2018» объединил города ЗАТО

Долгие выходные завершились. Короткую рабочую неделю в большом ЗАТО по традиции открыло совещание в администрации муниципалитета. На повестке дня вопросы на контроле, текущие проблемы и планы на перспективу.

12 июня страна отметила главный государственный праздник – День России. Торжественные мероприятия состоялись и в городах большого ЗАТО.

Дела депутатские. Парламентарии ЗАТО Александровск собрались сегодня на очередное заседание и последнее перед депутатскими каникулами. В повестке дня десяток неотложных вопросов.

Сборной КВН Снежногорска чуть больше двух лет. В прошлом году в Сочи юная по меркам российского юмора команда вошла в список команд с повышенным рейтингом. На волне успеха «КиВиНа» ворвались и в четвертьфинал Центральной уральской лиги КВН. И вернулись с почётным трофеем.

Главным спортивным событием минувших выходных стала легкоатлетическая эстафета «Победа-2018». Маршрут традиционного пробега 26 километров соединил все три города большого ЗАТО.

В продолжении спортивной темы. 12 июня во время народных гуляний, посвящённых Дню России, среди аттракционов нашлось место и молодецким забавам.