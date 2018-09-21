ЗАТО Александровск – под знаком праздничных дат

Вопросы на контроле, обращения от граждан и ход работ на объектах благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Традиционно последний рабочий день уходящей недели руководители ЗАТО Александровск посвятили коммунальным проблемам.

В мае 2017 года произошли изменения в федеральном законодательстве, позволяющие оформлять больничные листки не только в бумажном, но и в электронном виде. Нововведение постепенно приживается, хоть и не такими быстрыми темпами. Удобства очевидны. Об этом говорилось на встрече в администрации с представителем Фонда социального страхования.

За многолетний и добросовестный труд - в городе судоремонтников в преддверии юбилея чествовали горожан. Встреча в малом зале Дворца культуры «Современник» открыла официальную программу торжеств по случаю 45-летия Снежногорска

За минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 98 нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами. На территории ЗАТО зарегистрировано 8 ДТП с материальным ущербом. В том числе с одним пострадавшим. В Александровске проводится оперативно профилактическое мероприятие «Автобус». Основная задача – предотвращение происшествий при пассажирских перевозках.

К новостям культуры. «Поклон вам с дальнего Севера» - к 119-летию Полярного в историко-краеведческом музее открылась новая выставка. В экспозиции открытки и почтовые карточки начала прошлого века из частной коллекции. Впрочем, это был не единственный подарок городу на день его рождения.

У централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск началась череда праздничных мероприятий. К юбилею Снежногорска «Центр-Книга» подготовила свой традиционный кинофильм. В следующем году 25 лет исполняется главной гордости библиотеки – конкурсу семейной рукописной книги.

В большом ЗАТО продолжается череда дней рождения городов. Эстафету подхватил город судоремонтников. В 2018 году Снежногорску исполняется 45 лет. Предстоящие выходные пройдут под знаком этого юбилея. О событиях, которые нас ожидают в ближайшие дни, смотрите в традиционной рубрике «Афиша выходного дня».

Город судоремонтников готовится отметить 45-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят уже с начала года. В праздничной рубрике «Признание в любви родному городу» звучит очередное поздравление юбиляру.