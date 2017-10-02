«Земля такая огромная, а жизнь не очень» - театр «Мотес» открывает новый театральный сезон

Дорожные ремонты - последний штрих. Полярнинские дорожники планируют до наступления холодов залатать ямы сразу на нескольких улицах. Объём и адреса дорожных работ определились на очередном рейде представителей администрации ЗАТО Александровск.

Детское отделение в Полярном не закроют. Руководство филиала № 5 медико-санитарной части спешит развеять слухи и заверяет, что стационар функционирует в штатном режиме. Более того, в поликлинике планируют открыть ещё один участок.

Полтора года условно и запрет на предпринимательскую деятельность - такой приговор вынесли коммерсанту из ЗАТО Александровск.

Ещё одно памятное место появилось на карте Полярного. Мостовой переход, соединяющий две части города, улицы Сивко и Фисановича, обрёл почётное наименование. По предложению инициативной группы горожан сооружение названо «Петров мост» в честь мэра Полярного Петра Любимникова. Об этом теперь свидетельствует табличка на мемориальном камне. Церемония открытия памятного знака состоялось в конце прошлой недели.